ABD’nin teneke levha ithalatı Şubat’ta aylık %11,9 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %1,4 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %93,3 artışla 99.976 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 146,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 86,4 milyon $’a kıyasla 155,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 21.577 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 14.062 mt’a kıyasla 35.851 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 19.503 mt ile Hollanda, 10.940 mt ile Kanada, 8.887 mt ile Çin, 6.119 ile İngiltere ve 5.219 mt ile Güney Kore takip etti.