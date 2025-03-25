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ABD’nin teneke levha ithalatı Ocak’ta aylık %11,9 geriledi

Salı, 25 Mart 2025 10:12:07 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %11,9 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %61,9 artışla 101.345 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 167,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 66,5 milyon $’a kıyasla 146,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 38.640 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 11.380 mt’a kıyasla 22.588 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 21.577 mt ile Almanya, 19.784 mt ile Çin, 12.335 mt ile Kanada, 9.484 ile Tayvan ve 5.505 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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