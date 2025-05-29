ABD’nin teneke levha ithalatı Mart’ta aylık %5,1 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %5,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %54,3 artışla 94.917 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 155,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 99,3 milyon $’a kıyasla 144,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 19.503 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 19.571 mt’a kıyasla 21.538 mt ile Holland oldu. Hollanda’yı, 21.024 mt ile Almanya, 11.754 mt ile Kanada, 10.552 mt ile Türkiye, 9.553 mt ile Güney Kore ve 9.100 mt ile Tayvan takip etti.