ABD’nin teneke levha ithalatı Ekim ayında %123,9 arttı

Pazartesi, 11 Aralık 2023 09:21:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %123,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,4 artışla 67.035 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 55,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 145,9 milyon $’a kıyasla 121,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 12.224 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 27.949 mt’a kıyasla 26.346 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 25.622 mt ile Almanya, 7.649 mt ile Kanada, 3.419 mt ile Güney Kore ve 2.025 mt ile İspanya takip etti.