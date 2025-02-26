ABD’nin teneke levha ithalatı Aralık’ta aylık %61,4 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %61,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %57,6 artışla 115.129 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 108,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen 84,4 milyon $’a kıyasla 167,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 25.593 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 9.716 mt’a kıyasla 38.640 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 19.526 mt ile Çin, 16.916 mt ile Almanya, 9.004 mt ile Kanada, 8.423 ile Güney Kore ve 8.251 mt ile Tayvan takip etti.