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ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Mayıs ayında %5,2 geriledi

Çarşamba, 30 Temmuz 2025 10:12:14 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %5,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %42,9 artışla 128.510 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 197,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 144,6 milyon $’a kıyasla 178,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 41.825 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 23.891 mt’a kıyasla 32.642 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 25.106 mt ile Hollanda, 20.861 mt ile Çin, 12.136 mt ile İspanya, 10.148 mt ile Türkiye ve 9.336 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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