ABD’nin rulo levha ihracatı 2025’in Aralık ayında %36,4 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre 2025 yılının Aralık ayında ABD’nin rulo levha ihracatı bir önceki aya kıyasla %36,4 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %47,2 düşüşle 23.434 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 41,48 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 42,22 milyon $’a kıyasla 25,43 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Kasım ayında kaydedilen 30.079 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 35.729 mt’a kıyasla 19.278 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 4.001 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.