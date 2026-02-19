 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin rulo levha ithalatı 2025’in Kasım ayında %27,8 geriledi

Perşembe, 19 Şubat 2026 15:06:48 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin rulo levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %27,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %46,5 düşüşle 34.528 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 30,16 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 52,35 milyon $’a kıyasla 25,65 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 29.850 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 43.646 mt’a kıyasla 14.070 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.217 mt ile Güney Kore, 4.167 mt ile Hollanda, 2.531 ile İsveç ve 2.324 mt ile Fransa takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı 2025’in Kasım ayında %31,4 düşüş kaydetti

20 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Kasım ayında %17,4 arttı

18 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ihracatı 2025’in Kasım ayında %9 arttı

09 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Ekim ayında %11,4 artış kaydetti

02 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Eylül ayında %11,4 artış kaydetti

28 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı 2025’in Ağustos ayında %21 artış gösterdi

30 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %2,3 yükseldi

29 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %6,8 arttı

25 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %33 geriledi

24 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ihracatı 2025’in Ağustos ayında %2,6 düştü

12 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Gözyaşı Desenli Sac
Kalınlık:  2 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
DX51D
GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
Teklifi Gör
Gözyaşı Desenli Sac
Kalınlık:  2 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
DX51D-B
GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
Teklifi Gör
Gözyaşı Desenli Sac
Kalınlık:  2 mm
Genişlik:  1.200 mm
Boy:  2.400 mm
DX51D
GALVA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis