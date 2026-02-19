ABD’nin rulo levha ithalatı 2025’in Kasım ayında %27,8 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin rulo levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %27,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %46,5 düşüşle 34.528 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 30,16 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 52,35 milyon $’a kıyasla 25,65 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 29.850 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 43.646 mt’a kıyasla 14.070 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.217 mt ile Güney Kore, 4.167 mt ile Hollanda, 2.531 ile İsveç ve 2.324 mt ile Fransa takip etti.