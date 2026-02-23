ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı 2025’in Kasım ayında %31,4 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ülkenin boyuna kesme levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %31,4 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %65,5 düşüşle 14.352 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 19,43 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 44,06 milyon $’a kıyasla 15,97 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Ekim ayında kaydedilen 10.628 mt’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 17.683 mt’a kıyasla 9.465 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 2.148 mt ile İsveç ve 1.848 mt ile Güney Kore takip etti.