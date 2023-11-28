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ABD’nin teneke levha ihracatı Eylül ayında %10 arttı

Salı, 28 Kasım 2023 10:11:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %10 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14 düşüşle 9.006 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 9,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 12,3 milyon $’a kıyasla 8,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 2.815 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 4.247 mt’a kıyasla 2.786 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.917 mt ile Meksika ve 1.627 mt ile Pakistan takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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