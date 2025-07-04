ABD’nin teneke levha ihracatı 2025’in Nisan ayında %13,3 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yıl Nisan ayında ABD’nin teneke levha ihracatı bir önceki aya kıyasla %13,3 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %46,6 düşüşle 3.478 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 3,74 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 7,39 milyon $’a kıyasla 4,05 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke 1.282 mt ile Meksika oldu. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.