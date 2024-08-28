ABD’nin standart boru ithalatı Haziran’da aylık %4,3 arttı   

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %4,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %18,3 artışla 76.317 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 85,2 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 85,5 milyon $’a kıyasla 89 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 7.570 mt’a ve 2023 yılının Haziran ayında 7.570 mt olan ithalata kıyasla 18.290 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE’yi 10.626 mt ile Kanada, 9.651 mt ile Vietnam, 7.522 mt ile Türkiye, 6.027 mt ile Güney Kore ve 5.322 mt ile Meksika takip etti.