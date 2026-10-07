ABD, Ukrayna çıkışlı OCTG boruya ilişkin antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Ukrayna çıkışlı petrol ve doğal gaz borularına (OCTG) yönelik antidamping vergisi kararının 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 dönemini kapsayan idari incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, tek bir kuruluş olarak değerlendirilen Interpipe Ukraine LLC, Interpipe Europe S.A., LLC Interpipe Niko Tube ve PJSC Interpipe Niznedneprovsky Tube Rolling Plant'ın (birlikte Interpipe), inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerinin altında sattığını ön tespit olarak belirledi. Buna göre, Interpipe için ağırlıklı ortalama damping marjı ön sonuçlarda %18,43 olarak belirlendi.

Diğer tüm şirketler için geçerli oran ise %7,47 seviyesinde bulunuyor.