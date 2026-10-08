ABD, BAE çıkışlı yuvarlak kaynaklı boruya vergi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı yuvarlak kaynaklı çelik boruya yönelik antidamping vergisi kararının 1 Aralık 2023-30 Kasım 2024 dönemini kapsayan idari incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Conares Metal Supply Limited (Conares) ile birlikte Universal olarak değerlendirilen THL Tube and Pipe Industries LLC, KHK Scaffolding and Formwork LLC ve Universal Tube and Pipe Industries FZE şirketlerinin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerinin altında sattığını belirledi. Bu doğrultuda ağırlıklı ortalama damping marjları Conares için %3,15, Universal için %5,11 olarak belirlendi.

Tekil olarak incelenmeyen Ajmal Steel Tubes & Pipes Ind. L.L.C., K.D. Industries Inc. ve TSI Metal Industries L.L.C. şirketleri için incelemeye özgü vergi oranı %4,68 olarak belirlendi.

Ön sonuçlarda ağırlıklı ortalama damping marjları Conares için %3,15, Universal için %6,16, incelemeye özgü vergi oranı ise %5,50 olarak belirlenmişti.

Diğer tüm şirketler için geçerli vergi oranı %5,95 seviyesinde bulunuyor.