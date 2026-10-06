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ABD mahkeme kararı doğrultusunda Meksika çıkışlı ince etli borulara yönelik nihai antidamping sonuçlarını değiştirdi

Salı, 06 Ekim 2026 09:54:38 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), 1 Ağustos 2020-31 Temmuz 2021 dönemini kapsayan idari inceleme doğrultusunda Meksika'dan ince etli dikdörtgen boru ithalatı hakkında alınan antidamping vergisi kararının nihai sonuçlarını değiştirdiğini açıkladı.

Bakanlık, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin (CIT) kararına uymak amacıyla nihai sonuçları değiştirdiğini belirtti. Mahkeme, 14 Eylül 2026 tarihinde Bakanlığın ikinci yeniden değerlendirme sonuçlarını onaylayan nihai kararını verirken, Bakanlık söz konusu kararın ilk nihai sonuçlarıyla uyumlu olmadığını tespit etti.

Mahkeme kararı doğrultusunda, tek bir kuruluş olarak değerlendirilen Maquilacero S.A. de C.V. ve Tecnicas de Fluidos S.A. de C.V. (Maquilacero/TEFLU) için ağırlıklı ortalama damping marjı %9,20'den %10,67'ye yükseltildi. İncelemede tekil olarak değerlendirilmeyen Perfiles LM, S.A. de C.V. (Perfiles) ve Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V. (Productos Laminados) için damping marjı ise %5,32'den %6,06'ya yükseltildi.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Çekme Dikişsiz Boru

Dış Çap 13 - 45 mm
Et Kalınlığı 0,4 - 1,5 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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