ABD mahkeme kararı doğrultusunda Meksika çıkışlı ince etli borulara yönelik nihai antidamping sonuçlarını değiştirdi

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), 1 Ağustos 2020-31 Temmuz 2021 dönemini kapsayan idari inceleme doğrultusunda Meksika'dan ince etli dikdörtgen boru ithalatı hakkında alınan antidamping vergisi kararının nihai sonuçlarını değiştirdiğini açıkladı.

Bakanlık, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin (CIT) kararına uymak amacıyla nihai sonuçları değiştirdiğini belirtti. Mahkeme, 14 Eylül 2026 tarihinde Bakanlığın ikinci yeniden değerlendirme sonuçlarını onaylayan nihai kararını verirken, Bakanlık söz konusu kararın ilk nihai sonuçlarıyla uyumlu olmadığını tespit etti.

Mahkeme kararı doğrultusunda, tek bir kuruluş olarak değerlendirilen Maquilacero S.A. de C.V. ve Tecnicas de Fluidos S.A. de C.V. (Maquilacero/TEFLU) için ağırlıklı ortalama damping marjı %9,20'den %10,67'ye yükseltildi. İncelemede tekil olarak değerlendirilmeyen Perfiles LM, S.A. de C.V. (Perfiles) ve Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V. (Productos Laminados) için damping marjı ise %5,32'den %6,06'ya yükseltildi.