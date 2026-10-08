ABD, Türkiye çıkışlı geniş çaplı kaynaklı borulara yönelik vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye çıkışlı geniş çaplı kaynaklı borulara uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde HDM Çelik Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teşviklerden yararlandığını tespit ederek şirket için net teşvik oranını %3,34 olarak açıkladı.

Ön sonuçlarda HDM Çelik için teşvik oranı %3,37 olarak belirlenmişti.

Diğer tüm şirketler için geçerli oran %3,72 seviyesinde yer alıyor.

İncelemeye tabi ürünler 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000 ve 7305.39.5000 kodları altında yer alıyor.