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ABD, Türkiye çıkışlı geniş çaplı kaynaklı borulara yönelik vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 08 Ekim 2026 11:01:45 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye çıkışlı geniş çaplı kaynaklı borulara uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde HDM Çelik Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teşviklerden yararlandığını tespit ederek şirket için net teşvik oranını %3,34 olarak açıkladı.

Ön sonuçlarda HDM Çelik için teşvik oranı %3,37 olarak belirlenmişti.

Diğer tüm şirketler için geçerli oran %3,72 seviyesinde yer alıyor.

İncelemeye tabi ürünler 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000 ve 7305.39.5000 kodları altında yer alıyor.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Çekme Dikişsiz Boru

Dış Çap 13 - 45 mm
Et Kalınlığı 0,4 - 1,5 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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