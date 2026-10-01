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ABD, İtalya çıkışlı soğuk çekilmiş mekanik boruya vergi uygulayacak

Perşembe, 01 Ekim 2026 10:56:04 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, İtalya çıkışlı karbon ve alaşımlı çelikten üretilen soğuk çekilmiş mekanik borulara yönelik 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Dalmine S.p.A.'nın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerinin altında sattığını tespit ederek ağırlıklı ortalama damping marjını %68,95 olarak belirledi.

Ön sonuçlarda da ağırlıklı ortalama damping marjı %68,95 olarak belirlenirken, bakanlık herhangi bir görüş sunulmaması nedeniyle ön sonuçlarda değişiklik yapmadığını belirtti.

Diğer tüm şirketler için geçerli oran ise %47,87 seviyesinde yer alıyor.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Çekme Dikişsiz Boru

Dış Çap 13 - 45 mm
Et Kalınlığı 0,4 - 1,5 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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