ABD, İtalya çıkışlı soğuk çekilmiş mekanik boruya vergi uygulayacak

ABD Ticaret Bakanlığı, İtalya çıkışlı karbon ve alaşımlı çelikten üretilen soğuk çekilmiş mekanik borulara yönelik 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Dalmine S.p.A.'nın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerinin altında sattığını tespit ederek ağırlıklı ortalama damping marjını %68,95 olarak belirledi.

Ön sonuçlarda da ağırlıklı ortalama damping marjı %68,95 olarak belirlenirken, bakanlık herhangi bir görüş sunulmaması nedeniyle ön sonuçlarda değişiklik yapmadığını belirtti.

Diğer tüm şirketler için geçerli oran ise %47,87 seviyesinde yer alıyor.