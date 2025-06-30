ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Nisan ayında %3,4 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin standart boru ithalatı Nisan ayında Mart ayına kıyasla %3,4 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %4,6 artışla 66.749 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 69,2 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 76,1 milyon $’a kıyasla 69,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 8.949 mt’a ve 2024 yılının Nisan ayında 3.584 mt olan ithalata kıyasla 16.803 mt ile Vietnam oldu. Vietnam’ı, 12.661 mt ile BAE, 9.998 mt ile Kanada, 5.790 mt ile İspanya ve 5.347 mt ile Tayland takip etti.