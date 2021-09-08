ABD’nin soğuk sac ithalatı Temmuz ayında %13,8 düştü

Çarşamba, 08 Eylül 2021 10:34:39 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %13,8 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %62,2 artışla 129.918 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 175,8 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 58,6 milyon $’a kıyasla 157,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 45.836 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 29.587 mt’a kıyasla 42.128 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 16.444 mt ile Avustralya, 11.921 mt ile Meksika, 10.635 mt ile Güney Kore ve 10.461 mt ile İngiltere takip etti.