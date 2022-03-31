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ABD’nin soğuk sac ithalatı Şubat ayında %25,5 düştü

Perşembe, 31 Mart 2022 09:13:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %25,5 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %24,1 artışla 121.451 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 236,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 90,8 milyon $’a kıyasla 187,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 36.944 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 40.226 mt’a kıyasla 42.030 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.195 mt ile Meksika, 12.541 mt ile Vietnam, 11.461 mt ile Tayvan ve 11.389 mt ile Rusya takip etti.


Etiketler: soğuk haddelenmiş yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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