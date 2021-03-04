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ABD’nin soğuk sac ithalatı Ocak ayında %34,6 düştü

Perşembe, 04 Mart 2021 10:59:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, Ocak ayında ABD’nin soğuk sac ithalatı Aralık ayına göre %34,6 ve 2020 yılının Ocak ayına kıyasla %51,9 düşüşle 53.977 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 71,1 milyon $’a ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 86,6 milyon $’a kıyasla 45,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 31.128 mt’a ve geçen yılın Ocak ayında yapılan 47.081 mt’a kıyasla 41.921 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 6.971 mt ile Meksika ve 2.703 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: yassı ürünler  Kuzey Amerika  ABD  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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