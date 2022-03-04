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ABD’nin soğuk sac ithalatı Ocak ayında %28,3 arttı

Cuma, 04 Mart 2022 09:06:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %28,3 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %195,6 artışla 159.752 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 189,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 45,9 milyon $’a kıyasla 232,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 8.820 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla 40.781 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 36.882 mt ile Kanada, 14.827 mt ile Türkiye, 10.111 mt ile Avustralya ve 9.983 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »

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