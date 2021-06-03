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ABD’nin soğuk sac ithalatı Nisan ayında %29,7 düştü

Perşembe, 03 Haziran 2021 09:08:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %29,7 ve 2020 yılı Nisan ayına kıyasla %25,9 düşüş göstererek 72.397 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 98,7 milyon $’a ve 2020 yılı Nisan ayında kaydedilen 71,5 milyon $’a kıyasla 76 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 43.335 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 33.358 mt’a kıyasla 42.572 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 6.476 mt ile Meksika, 5.950 mt ile Güney Kore, 4.234 mt ile İngiltere ve 4.136 mt ile Hollanda takip etti.


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