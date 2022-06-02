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ABD’nin soğuk sac ithalatı Nisan ayında %23,3 düştü

Perşembe, 02 Haziran 2022 09:04:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %23,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %65,8 artışla 120.313 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 224,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 76,2 milyon $’a kıyasla 176 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 54.961 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 42.688 mt’a kıyasla 39.447 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.567 mt ile Meksika, 11.526 mt ile Avustralya, 11.294 mt ile İsveç ve 9.998 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: Soğuk Haddelenmiş Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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