ABD’nin soğuk sac ithalatı Mayıs ayında %54,3 arttı

Perşembe, 01 Temmuz 2021 09:16:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %54,3 ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %0,8 artış göstererek 111.993 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 76,2 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 82,4 milyon $’a kıyasla 121,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 42.688 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 22.771 mt’a kıyasla 38.739 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 15.638 mt ile Meksika, 10.737 mt ile Avustralya, 8.821 mt ile Güney Kore ve 7.745 mt ile Hollanda takip etti.