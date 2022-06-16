ABD’nin soğuk sac ihracatı Nisan ayında %3,6 düştü

Perşembe, 16 Haziran 2022 09:10:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %3,6 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %24,4 artışla 63.621 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 82,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 54,8 milyon $’a kıyasla 74,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 44.288 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 38.882 mt’a kıyasla 44.689 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 16.747 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.