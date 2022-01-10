ABD’nin soğuk sac ithalatı Kasım ayında %36,5 arttı

Pazartesi, 10 Ocak 2022 09:28:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %36,5 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %141,7 artışla 174,374 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 181,7 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 55,8 milyon $’a kıyasla 230,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 59.975 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 24.482 mt’a kıyasla 56.926 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.552 mt ile Vietnam, 14.638 mt ile Rusya, 14.607 mt ile Avustralya ve 13.356 mt ile Türkiye takip etti.