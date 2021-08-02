ABD’nin soğuk sac ithalatı Haziran ayında %19,9 arttı

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 09:38:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %19,9 ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %66,2 artış göstererek 134.535 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 121,6 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 60,2 milyon $’a kıyasla 151,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 38.818 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 22.647 mt’a kıyasla 45.535 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 20.422 mt ile Avustralya, 9.665 mt ile Tayvan, 9.358 mt ile Güney Kore ve 8.809 mt ile Vietnam takip etti.