ABD’nin soğuk sac ithalatı Eylül ayında %29,9 düştü

Çarşamba, 04 Kasım 2020 09:33:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında ABD’nin soğuk sac ithalatı Ağustos ayına göre %29,9 ve 2019 yılının Eylül ayına kıyasla %48,8 düşüşle 58.464 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 64,6 milyon $’a ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 87,4 milyon $’a kıyasla 44,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 30.845 mt’a ve önceki yılın Eylül ayında yapılan 46.848 mt’a kıyasla 31.107 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 8.801 mt ile Meksika, 4.387 mt ile İngiltere, 2.678 mt ile Hollanda ve 2.398 mt ile Almanya takip etti.