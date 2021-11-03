ABD’nin soğuk sac ithalatı Eylül ayında %20,8 arttı

Çarşamba, 03 Kasım 2021 08:55:03 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %20,8 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %151,4 artışla 146.982 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 153,1 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 44,1 milyon $’a kıyasla 192,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 49.902 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 31.107 mt’a kıyasla 52.722 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 20.501 mt ile Meksika, 13.282 mt ile İngiltere, 11.008 mt ile Hollanda ve 10.640 mt ile Tayvan takip etti.