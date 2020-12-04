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ABD’nin soğuk sac ithalatı Ekim ayında %44,4 arttı

Cuma, 04 Aralık 2020 10:13:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, 2020 yılının Ekim ayında ABD’nin soğuk sac ithalatı Eylül ayına göre %44,4 artış fakat 2019 yılının Ekim ayına kıyasla %13,7 düşüşle 84.436 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 44,1 milyon $’a ve önceki yılın Ekim ayında kaydedilen 80,2 milyon $’a kıyasla 64,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında yapılan 31.107 mt’a ve önceki yılın Ekim ayında yapılan 43.592 mt’a kıyasla 31.184 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 9.700 mt ile Avustralya, 9.365 mt ile Meksika, 8.030 mt ile Türkiye ve 5.394 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  yassı ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  soğuk haddelenmiş  |  benzer haberler »


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