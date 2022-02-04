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ABD’nin soğuk sac ithalatı Aralık ayında %28,7 düştü

Cuma, 04 Şubat 2022 09:03:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %28,7 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %50,5 artışla 124.279 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 230,6 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 94,3 milyon $’a kıyasla 71,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 56.925 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 31.128 mt’a kıyasla 37.498 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.571 mt ile Vietnam, 10.794 mt ile Belçika, 9.488 mt ile Tayvan ve 8.820 mt ile Rusya takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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