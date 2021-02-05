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ABD’nin soğuk sac ithalatı Aralık ayında %14,5 arttı

Cuma, 05 Şubat 2021 09:26:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin soğuk sac ithalatı Kasım ayına göre %14,5 artış fakat 2019 yılının Aralık ayına kıyasla %29,7 düşüşle 82.589 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 55,8 milyon $’a ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 90,3 milyon $’a kıyasla 71,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 24.482 mt’a ve önceki yılın Aralık ayında yapılan 42.898 mt’a kıyasla 31.128 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 9.013 mt ile Avustralya, 7.446 mt ile Güney Kore, 7.026 mt ile İngiltere ve 6.416 mt ile Meksika takip etti.

 


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