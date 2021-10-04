ABD’nin soğuk sac ithalatı Ağustos ayında %6,7 düştü

Pazartesi, 04 Ekim 2021 09:06:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %6,7 düşüşle ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %45,3 artışla 121.155 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 157,3 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 64,6 milyon $’a kıyasla 152,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 42.128 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 30.845 mt’a kıyasla 49.629 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.423 mt ile Meksika, 9.254 mt ile Güney Kore, 8.271 mt ile Tayvan ve 7.888 mt ile Vietnam takip etti.