﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin soğuk sac ithalatı Ağustos ayında %6,7 düştü

Pazartesi, 04 Ekim 2021 09:06:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %6,7 düşüşle ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %45,3 artışla 121.155 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 157,3 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 64,6 milyon $’a kıyasla 152,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 42.128 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 30.845 mt’a kıyasla 49.629 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.423 mt ile Meksika, 9.254 mt ile Güney Kore, 8.271 mt ile Tayvan ve 7.888 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: ABD  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29 Eyl

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ağustos ayında %18,4 arttı
22 Eyl

ABD’nin teneke levha ihracatı Temmuz ayında %9,2 düştü
13 Eyl

ABD’nin soğuk sac ihracatı Temmuz ayında %18,9 arttı
08 Eyl

ABD’nin soğuk sac ithalatı Temmuz ayında %13,8 düştü
06 Eyl

ABD’nin çelik ihracatı Temmuz ayında %2,8 düştü