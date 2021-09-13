ABD’nin soğuk sac ihracatı Temmuz ayında %18,9 arttı

Pazartesi, 13 Eylül 2021 09:14:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %18,9 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %131,9 artışla 57.023 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 57,9 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 26,1 milyon $’a kıyasla 70,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 32.784 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 13.941 mt’a kıyasla 43.812 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 12.425 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.