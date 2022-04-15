ABD’nin soğuk sac ihracatı Şubat ayında %0,4 arttı

Cuma, 15 Nisan 2022 09:17:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %0,4 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %11,5 artışla 51.019 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 64,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 47,5 milyon $’a kıyasla 66,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 32.339 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 31.995 mt’a kıyasla 36.604 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.445 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.