ABD’nin soğuk sac ihracatı Ocak ayında %0,9 arttı

Cuma, 18 Mart 2022 09:12:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %0,9 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %41,8 artışla 50.797 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 62,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 37,6 milyon $’a kıyasla 64,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 37.973 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 22.501 mt’a kıyasla 32.339 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 17.866 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.