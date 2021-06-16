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ABD’nin soğuk sac ihracatı Nisan ayında %2 düştü

Çarşamba, 16 Haziran 2021 09:14:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %2 düşüşle ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %110,3 artışla 51.149 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, önceki ay kaydedilen 54,8 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 23,3 milyon $’a kıyasla 58,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 37.592 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 20.684 mt’a kıyasla 38.882 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 11.228 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  soğuk haddelenmiş  Kuzey Amerika  yassı ürünler  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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