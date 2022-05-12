ABD’nin soğuk sac ihracatı Mart ayında %29,4 arttı

Perşembe, 12 Mayıs 2022 09:09:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %29,4 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %26,5 artışla 66.029 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 66,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 54,8 milyon $’a kıyasla 82,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 36.604 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 37.592 mt’a kıyasla 44.287 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 20.242 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.