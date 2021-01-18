ABD’nin soğuk sac ihracatı Kasım ayında %4,2 arttı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 10:07:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, 2020 yılının Kasım ayında ABD’nin soğuk sac ihracatı Ekim ayına göre %4,2 ve 2019 yılının Kasım ayına kıyasla %7,5 artış göstererek 40.225 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise önceki ay kaydedilen 41,8 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 43,9 milyon $’a kıyasla 41 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayındaki 24.723 mt’a ve önceki yılın aynı ayındaki 24.202 mt’a kıyasla 27.079 mt ihracat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 11.998 mt ile Kanada izledi. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.