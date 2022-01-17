ABD’nin soğuk sac ihracatı Kasım ayında %11,1 düştü

Pazartesi, 17 Ocak 2022 09:08:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %11,1 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %30,9 artışla 52.639 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 76,2 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 41 milyon $’a kıyasla 62,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 44.188 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 27.079 mt’a kıyasla 36.536 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.592 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.