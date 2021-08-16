﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin soğuk sac ihracatı Haziran ayında %5,9 düştü

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 10:04:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %5,9 düşüşle ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %121,8 artışla 47.929 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, önceki ay kaydedilen 60,8 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 22,5 milyon $’a kıyasla 57,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 37.496 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 11.036 mt’a kıyasla 32.784 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.294 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  soğuk haddelenmiş  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

13  Ağu

ABD’nin sıcak sac ihracatı Haziran ayında %0,2 düştü
10  Ağu

ABD’nin çelik ihracatı Haziran ayında %4,9 arttı
05  Ağu

ABD’nin teneke levha ithalatı Haziran ayında %35,5 düştü
02  Ağu

ABD’nin soğuk sac ithalatı Haziran ayında %19,9 arttı
28  Tem

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Haziran ayında %19,6 düştü