ABD’nin soğuk sac ihracatı Haziran ayında %5,9 düştü

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 10:04:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %5,9 düşüşle ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %121,8 artışla 47.929 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, önceki ay kaydedilen 60,8 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 22,5 milyon $’a kıyasla 57,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 37.496 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 11.036 mt’a kıyasla 32.784 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.294 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.