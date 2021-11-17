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ABD’nin soğuk sac ihracatı Eylül ayında %6,1 arttı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 09:13:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %6,1 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %16,8 artışla 50.439 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 56,6 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 43,2 milyon $’a kıyasla 58,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 31.857 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 29.909 mt’a kıyasla 37.639 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 12.028 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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