ABD’nin soğuk sac ihracatı Eylül ayında %37,2 arttı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 10:23:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında ABD’nin soğuk sac ihracatı Ağustos ayına göre %37,2 ve 2019 yılının Eylül ayına kıyasla %13 artış göstererek 42.197 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise önceki ay kaydedilen 30,7 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 41,6 milyon $’a kıyasla 42,2 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayındaki 19.233 mt’a ve önceki yılın aynı ayındaki 19.148 mt’a kıyasla 29.444 mt ihracat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 11.076 mt ile Kanada izledi. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.