ABD’nin soğuk sac ihracatı Ekim ayında %3,4 düştü

Çarşamba, 16 Aralık 2020 10:48:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, 2020 yılının Ekim ayında ABD’nin soğuk sac ihracatı Eylül ayına göre %3,4 ve 2019 yılının Ekim ayına kıyasla %4,8 düşüş göstererek 54.190 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise önceki ay kaydedilen 77,7 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 90,8 milyon $’a kıyasla 81,3 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayındaki 34.145 mt’a ve önceki yılın aynı ayındaki 32.025 mt’a kıyasla 29.855 mt ihracat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 20.035 mt ile Kanada izledi. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.