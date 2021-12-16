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ABD’nin soğuk sac ihracatı Ekim ayında %17,4 arttı

Perşembe, 16 Aralık 2021 09:12:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %17,4 ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %53,4 artışla 59.202 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 58,4 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 41,8 milyon $’a kıyasla 76,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 37.639 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 29.909 mt’a kıyasla 44.188 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.741 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


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