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ABD’nin soğuk sac ihracatı Aralık ayında %4,3 düştü

Perşembe, 17 Şubat 2022 09:06:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %4,3 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %53,9 artışla 50.361 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 62,9 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 33,4 milyon $’a kıyasla 64,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 36.536 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 21.615 mt’a kıyasla 37.973 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 11.510 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  yassı ürünler  ABD  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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