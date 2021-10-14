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ABD’nin soğuk sac ihracatı Ağustos ayında %16,7 düştü

Perşembe, 14 Ekim 2021 08:45:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %16,7 düşüşle ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %51,1 artışla 47.517 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 70,4 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 31,4 milyon $’a kıyasla 56,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 43.812 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 19.716 mt’a kıyasla 31.857 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.795 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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