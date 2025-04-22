ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Şubat’ta aylık %29,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %29,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %7,5 düşüşle 102.110 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 139,9 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 127,4 milyon $’a kıyasla 106,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 47.417 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 47.339 mt’a kıyasla 39.027 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.995 mt ile Meksika, 7.502 mt ile Vietnam, 7.303 mt ile Avustralya ve 7.168 mt ile İsveç takip etti.