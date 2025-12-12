ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ağustos ayında %34,9 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %34,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %44,8 düşüşle 65.467 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 97,22 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 123,88 milyon $’a kıyasla 62,96 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 21.360 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 39.940 mt’a kıyasla 21.069 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.783 mt ile Güney Kore, 5.588 mt ile Vietnam, 5.391 mt ile Türkiye ve 4.061 mt ile Hollanda takip etti.